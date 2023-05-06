Что значит, если найти два желтка в яйце: рассказываем украинские приметы

Приметы и запреты играют важную роль в формировании культурной идентичности и поддержании культурной преемственности. UAportal подготовил статью, в которой рассматриваются эти приметы и их значение в украинской культуре.

Радуга

В украинской культуре считается, что радуга приносит удачу. Они рассматриваются как знак надежды и процветания. Считается, что радуга – это мост между небом и землей, приносящий удачу тем, кто ее видит. В украинском фольклоре считается, что если увидеть радугу на пути к встрече, то она будет успешной.

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Птицы

Птицы также являются важным предзнаменованием в украинской культуре. Прилет птицы, особенно ласточки или аиста, считается знаком удачи. Если ласточка построит гнездо на вашем участке, считается, что это принесет удачу вашей семье. Ласточки также ассоциируются с приходом весны и считаются знаком надежды и новых начинаний.

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Яйца

Яйца – еще одна важная примета в украинской культуре. Считается, что они символизируют новую жизнь и рост. В украинской традиции считается, что если разбить яйцо и найти два желтка, то это знак удачи. Также считается, что если подарить кому-то нечетное количество яиц, это принесет удачу.

Соль

Соль – вездесущий символ в украинской культуре. Считается, что она обладает целебными свойствами и используется во многих ритуалах. Также считается, что если рассыпать соль, то это принесет несчастье, если не бросить щепотку соли через левое плечо, чтобы отогнать злых духов.

Чеснок

В украинской культуре считается, что чеснок обладает магическими свойствами. Считается, что он отпугивает злых духов и защищает от болезней. В украинской традиции принято вешать в доме нитку чеснока, чтобы отпугнуть злых духов. Также считается, что если положить чеснок под подушку, то будут сниться сладкие сны.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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