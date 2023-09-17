Что значит, если в доме разбилась посуда: народные приметы

Битая посуда в домашнем хозяйстве имеет разные толкования, согласно эзотерическим верованиям. Считается, что каждое событие, каким бы тривиальным оно ни было, имеет свое значение.

Хотя это обычно ассоциируется со счастьем, дело не так просто, как кажется. Контекст, где разбивается тарелка или чашка, играет решающую роль в определении ее значения.

Если предмет ускользает из рук человека, занимающегося бизнесом, считается, что это предвещает будущую удачу, которая приведет к значительному доходу. С другой стороны, падение детской посуды рассматривается как потенциальный признак неудачи или возмущения, повлияющего на ребенка.

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В случае, когда у замужней женщины разбилась пустая кружка, принадлежащая ее мужу, является знаком потенциального соперника, который появится на горизонте.

Предки также верили, что если во время свадьбы какая-то посуда разбивалась на множество мелких осколков, то это символизировало радостную и крепкую совместную жизнь пары.

Важно отметить, что держать в доме битую посуду не рекомендуется. Даже если у него лишь незначительные сколы, желательно утилизировать такие предметы.

Напомним, UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, существующих в украинском быту и семейной жизни.

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