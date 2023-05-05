Что значит, когда чешутся ладони и почему подкова приносит удачу: популярные приметы

Вековые обычаи передавались из поколения в поколение и продолжают соблюдаться многими украинцами. UAportal подготовил статью о приметах в украинской культуре, которые указывают на хорошее, подчеркивая их культурное значение и смысл.

Паук в доме

Одной из самых распространенных примет в украинской культуре является присутствие паука в доме. Хотя многие люди могут бояться пауков, увидеть их в доме считается хорошим предзнаменованием. Считается, что пауки приносят в дом удачу и процветание. Некоторые люди даже верят, что убийство паука может принести несчастье.

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Согласно украинскому фольклору, паук, плетущий паутину в доме, означает, что к вам придут деньги. Эта примета особенно распространена весной, когда пауки более активны. Украинцы часто приветствуют пауков в своих домах, веря, что они приносят удачу.

Птица в окне

Еще одной доброй приметой в украинской культуре является появление птицы в окне. Считается, что эта примета приносит известие о приходе гостя или письмо по почте. Если птица поет, то это еще лучший знак, так как считается, что это приносит удачу и хорошие вести.

Украинцы верят, что разные виды птиц приносят разную удачу. Например, считается, что воробей приносит хорошие новости, а ласточка – удачу в любви. Эта примета напоминает о том, что природа умеет общаться с нами и приносить нам послания надежды и позитива.

Зуд в ладонях

В украинской культуре считается, что если чешется левая ладонь, это означает, что скоро к вам придут деньги. С другой стороны, если чешется правая ладонь, значит, вы потеряете деньги.

Это поверье не является уникальным для украинской культуры и встречается в различных культурах мира. Часто его рассматривают как способ предсказать финансовую удачу.

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Подкова

Подкова – еще один популярный символ удачи в украинской культуре. Считается, что если повесить подкову над дверью своего дома, это принесет удачу и защитит от бед. Подкову следует вешать открытым концом вверх, так как это поможет удаче войти в ваш дом.

Согласно украинскому фольклору, подковы сначала использовались для защиты копыт лошадей, но также считалось, что они обладают магическими свойствами и приносят удачу. Многие украинцы и сегодня вешают подковы в своих домах как символ удачи и защиты.

Трубочист

Наконец, в украинской культуре хорошим предзнаменованием считается встреча с трубочистом. Эта традиция восходит к XVIII веку, когда трубочистов считали предвестниками удачи и процветания.

Согласно украинскому фольклору, считалось, что трубочисты способны очистить дом от негативной энергии и принести удачу в семью. Если трубочист посещает ваш дом, это считается знаком удачи, и многие украинцы верят, что важно преподнести ему подарок или дать чаевые, чтобы удача продолжалась.

Напомним, что деньги обладают сильной энергетикой, а обычная купюра может стать настоящим талисманом. Такой магнит будет привлекать деньги. Как его найти, читайте в материале UAportal.

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