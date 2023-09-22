Чтобы избежать проблем и несчастий: где не следует класть веник

В современном мире многие домохозяйства перешли на использование пылесосов для уборки. Однако есть и те, кто предпочитает держать дома старый добрый веник.

Хотя веник может быть полезным инструментом для уборки, важно помнить об энергетике, которую он несет, особенно в зависимости от того, где он находится. В этой статье мы расскажем, где не следует оставлять веник, чтобы не привлечь к себе несчастья и потенциальные проблемы.

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Одно из важнейших правил, которое следует помнить – никогда не держите веник за дверью своего дома, квартиры, комнаты или сарая. Если держать его там, он заблокирует всю положительную энергию, потенциально приглашая отрицательные силы в ваше пространство. Однако из этого правила есть исключение. При ожидании прихода незваного гостя желательно положить веник у порога. Считается, что это оградит вас и вашу семью от любого негатива. После того, как нежелательный уйдет, рекомендуется подмести помещение и вернуть веник на отведенное место.

Еще одно место, где не стоит хранить веник – это туалет или ванная. Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем и болезнями. Чтобы поддерживать здоровую среду, лучше найти альтернативное место для хранения веника.

Размещение веника в гостиной также может иметь отрицательные последствия. Считается, что он провоцирует ненужные ссоры и споры между членами семьи даже без видимой причины. Чтобы содействовать гармонии в вашей семье, разумно держать веник подальше от общего пространства.

Наконец, важно, чтобы веник был чистым и ухоженным. Надо хранить его в уютном и незаметном месте, чтобы он оставался без внимания лишних глаз.

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