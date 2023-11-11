Чтобы не испортить любимые вещи: как правильно стирать шерстяную одежду

Уход за шерстяными вещами может быть непростой задачей. Неправильная стиральная техника может легко повредить любимый свитер. UAportal подготовил список советов, которые помогут держать шерстяные вещи в отличной форме даже после многократной стирки.

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Избегание длительного замачивания

Желательно не замачивать шерстяные вещи на продолжительный период или максимально сократить это время. Длительное воздействие воды может привести к растяжению нитей, деформации и потере первоначального вида изделия.

Стирать вручную или использовать деликатные методы

Самый безопасный способ стирки шерсти – вручную. Во время ручной стирки избегайте сильного трения изделия. Осторожно окуните его в воду и мягко сомните ткань. Если ручная стирка невозможна, можно использовать стиральную машину. Выберите деликатный режим, например "Ручная стирка" или "Шерсть", и положите вещь в специальный сетчатый мешок, предназначенный для деликатных вещей.

Правильное моющее средство

Хотя для стирки шерсти можно использовать любое моющее средство, лучше остановить свой выбор на жидких средствах, поскольку они эффективно выполаскиваются и бережно очищают ткань. Если специализированного моющего средства для шерсти нет, мягкий шампунь или кондиционер для волос могут служить подходящей альтернативой.

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Контроль температуры воды

При стирке шерстяных принадлежностей используйте воду температурой не выше 30 °C. Чрезмерный нагрев может привести к сокращению волокон. Новые цветные вещи лучше стирать отдельно и добавлять уксус во время полоскания. Используйте 2 столовых ложки уксуса на таз с водой или 2 столовых ложки на 1 стакан воды для лотка стиральной машины.

Избегание отжима

При использовании стиральной машины выберите программу без отжима, так как это может растянуть шерсть. Вместо этого аккуратно заверните вещи в полотенце и выдавите лишнюю воду, слегка надавив на нее.

Правильная техника сушки

Чтобы высушить шерстяные изделия, разложите их на горизонтальной поверхности при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Не развешивайте их на веревке или вешалках, поскольку это может деформировать форму одежды.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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