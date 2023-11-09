Чтобы не навлечь беду: что нельзя делать перед поездкой

UAportal составил список действий, которые следует избегать перед тем, как отправляться в путешествие. Перспектива любого путешествия часто наполняет нас волнением, и мы хотим, чтобы все прошло легко, без каких-либо неприятных сюрпризов.

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Наши предки твердо верили, что перед тем, как отправляться в путь, следует воздержаться от определенных действий во избежание возможных несчастий. Более того, существуют определенные табу на поведение, относящиеся к времени, когда член семьи находится в пути.

Перед путешествием желание подготовиться, быть в самом лучшем виде – вполне естественно. Однако, согласно давним приметам, мыть голову перед поездкой не стоит. Наши предки верили, что такой поступок сделает нас уязвимыми для нечистой силы. Лучше вымыть голову за день до начала путешествия или сделать это уже по прибытии к месту назначения.

Старинные предрассудки утверждают, что крайне неблагоприятно возвращаться домой, пройдя половину пути. Даже если отвергнуть такие верования и сосредоточиться на рациональном суждении, это действие вряд ли принесет кому-то пользу, поскольку приводит лишь к потере драгоценного времени. Потому лучше заблаговременно приготовиться и собрать вещи, чтоб ничего не осталось позади. Перед отъездом необходимо тщательно проверить, все ли необходимо взято с собой.

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Существует поверье, что левая сторона ассоциируется с отрицательными и нечистыми силами, в то время как правая – символизирует свет и позитив. Следовательно, для обеспечения счастливой поездки достаточно переступать порог правой ногой. Кроме того, если во время этого процесса прочесть молитву, это может усилить положительную энергию. Соблюдение этого простого правила требует минимум времени и усилий.

Существует давний риск "зашить" несчастье в ткань успеха, что приведет к потенциальным неприятностям во время путешествия. Если случайно порвалась любимая блузка, предназначенная для путешествия, то желательно выбрать другую одежду, а не спешно зашивать порванную.

Раскрывайте свои планы путешествия только тем, кому вы доверяете, и скрывайте детали пути от незнакомых людей. Чем меньше людей знает о путешествии, тем лучше. Если делиться такими конфиденциальными деталями с незнакомцами, можно вызвать зависть или недоброжелательность, что может поставить под угрозу беспрепятственное течение путешествия.

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