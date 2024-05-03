Чтобы выглядеть уверенным: каких слов следует избегать для успешной коммуникации

Многие успешные люди намеренно избегают определенных слов, чтобы выглядеть более уверенно. UAportal подготовил практические и эффективные приемы для устранения слов-паразитов из своего лексикона.

Замена "просто"

Успешные люди избегают этого слова, чтобы передать больше уверенности и авторитета в общении. Вместо того чтобы сказать "Я просто хотел спросить", можно сказать "Я хотел спросить", что звучит более уверенно. Успешные люди сознательно выбирают слова, демонстрирующие силу в своих сообщениях.

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Замена "надеемся"

Успешные люди избегают использования слова "надеюсь", поскольку оно передает неуверенность. Вместо "Надеюсь, я смогу закончить проект к пятнице", они могут сказать "Я стараюсь закончить проект к пятнице", демонстрируя более решительный и уверенный подход. Важно выражать оптимизм, не полагаясь на неопределенные формулировки.

Замена "на самом деле"

Успешные люди намеренно избегают слова "на самом деле" в своем общении, чтобы звучать более решительно и авторитетно. Вместо того чтобы сказать "Я действительно имею опыт в этой области", они могут уверенно утверждать: "Я имею опыт в этой области".

Убрав слово "на самом деле", можно передать более уверенное и окончательное сообщение. Очень важно использовать слова, излучающие уверенность и точность.

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