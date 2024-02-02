Дайте вторую жизнь старой чугунной ванне: 5 интересных идей

С течением времени наши ванны часто приобретают изношенный вид, появляются царапины и уменьшается их функциональность. Хотя многие могут инстинктивно подумать о замене и действительно ли это разумное решение? UAportal рассказал о пяти способах использования старых ванн по новому назначению.

Видео дня

Реставрация

Прежде чем отбросить идею покупки новой ванной, важно рассмотреть преимущества реставрации. Для сравнения найти замену с точными параметрами чугунной ванны может оказаться сложно. Выбор в пользу реставрации оказывается экономически выгодным решением с заметными результатами.

Декоративный пруд

Хотите создать пруд на своем участке, но с минимальными затратами? Подумайте о том, чтобы вырыть яму, поместить в нее старую ванную и наполнить ее водой. Обеспечение надлежащего дренажа путём создания отверстия в яме позволит излишку воды эффективно стекать.

Не стесняйтесь украшать ванную камнями или другими декоративными растениями. Некоторые красят стены, используя специально предназначенную для этого краску. Возможностей для создания искусственного водоема из старой ванны множество, что позволяет для личных творческих экспериментов.

Грядка или клумба

Превращение старой ванны в клумбу требует минимальных усилий. Садоводы используют ванную как теплицу для выращивания теплолюбивых растений. Клумбу можно покрасить и украсить камнями или другими материалами по своему усмотрению.

Бак для воды

Для проживающих в частных домах и понимающих ценность наличия воды на своем участке оптимальным вариантом является переоборудование старой ванны в резервуар для воды. Ее можно использовать для хранения воды, которая естественным образом нагревается в течение дня, обеспечивая идеальный ресурс для полива сельскохозяйственных культур.

Создание мебели

Еще одним инновационным подходом является превращение старой ванны в два отличных кресла. Достаточно просто разрезать ванну на две части и сгладить края с помощью шлифовки. Для стойкости следует подумать о типе ножек и способах крепления.

После создания конструкции кресла отшлифуйте поверхность и подготовьте ее к покраске. Чтобы добавить комфорт, можно положить на переработанную ванную матрас, подушки и другие уютные элементы.