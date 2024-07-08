Держитесь от них подальше во время полной Луны: какие знаки зодиака плохо чувствуют себя

Астрологический прогноз показывает, что каждый знак зодиака по-своему реагирует на Луну. Особенно чувствительны дети Луны, которые чувствуют фазы луны очень интенсивно.

Во время полнолуния их самочувствие может изменяться: они становятся более раздраженными, плаксивыми или агрессивными. Влияние Луны на них настолько сильно, что иногда кажется, будто ими руководит нечто внешнее, пишет ofeminin.

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Как реагирует Рак

Во время полнолуния Раки часто страдают бессонницей и просыпаются несколько раз за ночь. Им снятся кошмары, вызывающие сильную тревогу и чувство тревоги. В этот период их чувствительность обостряется и они могут легко заплакать. Они также могут ощущать депрессию, из-за чего их самооценка падает, и им крайне необходима поддержка близких.

Как реагирует Скорпион

Луна проявляет худшие черты Скорпиона, особенно во время полнолуния, когда его жестокость может достигать своего пика. В это время лучше держаться от него подальше. Скорпиону нужно справиться со своими внутренними демонами или просто подождать. Это не самый лучший момент для обсуждений или договоренностей, поскольку он ведет себя неадекватно.

Как реагируют Рыбы

Они – самый чувствительный знак зодиака, и Луна только усиливает эту особенность. В период полнолуния они становятся уязвимыми и растерянными. В это время им особенно нужны тепло и покой. Им не следует принимать важные решения или рисковать – это идеальный момент для отдыха и перезагрузки.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали знаки зодиаков, любящих шантажировать.

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