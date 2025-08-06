Десерт ''Три молока'': нежный, сладкий, роскошный

ТРИ МОЛОКА, КАК ИЗ КОЛУМБИИ

Как и я.

(Но не волнуйтесь, лететь туда не надо – все уже есть в супермаркете)

Потому что главная звезда этого десерта — сгущенка.

Ингредиенты:

• Молоко – 1 стакан;

• Пряженое молоко – 1 стакан;

• Сливки - ½ стакана;

• Сгущенка ПМКК — 3 ст. л;

• Вареная сгущенка "Ириска" ПМКК — 2 ст. л;

• Маскарпоне (для крема) – 250 г;

• Сахарная пудра (для крема) – 2 ст. л.;

• Сливки (для крема) – 100 мл;

• Савоярди (или другое хрустящее печенье);

• Ягоды – для декора.

Способ приготовления:

1. В небольшой кастрюле смешайте молоко, топленое молоко, сливки и два вида сгущенки. Доведите до кипения, снимите с огня и охладите.

2. В миске смешайте маскарпоне, сахарную пудру и сливки. Взбейте до кремообразной смеси.

3. В форму выложите измельченный савоярд. Залейте молочной смесью.

4. Сверху – слой крема, а затем ягоды.

5. Поставьте в холодильник на 2–3 часа, чтобы все хорошо пропиталось.

Нежный, сладкий, роскошный – именно то, когда хочется порадовать себя без лишних усилий.