Десерт "Три молока": нежный, сладкий, роскошный
ТРИ МОЛОКА, КАК ИЗ КОЛУМБИИ
Как и я.
(Но не волнуйтесь, лететь туда не надо – все уже есть в супермаркете)
Потому что главная звезда этого десерта — сгущенка.
Ингредиенты:
• Молоко – 1 стакан;
• Пряженое молоко – 1 стакан;
• Сливки - ½ стакана;
• Сгущенка ПМКК — 3 ст. л;
• Вареная сгущенка "Ириска" ПМКК — 2 ст. л;
• Маскарпоне (для крема) – 250 г;
• Сахарная пудра (для крема) – 2 ст. л.;
• Сливки (для крема) – 100 мл;
• Савоярди (или другое хрустящее печенье);
• Ягоды – для декора.
Способ приготовления:
1. В небольшой кастрюле смешайте молоко, топленое молоко, сливки и два вида сгущенки. Доведите до кипения, снимите с огня и охладите.
2. В миске смешайте маскарпоне, сахарную пудру и сливки. Взбейте до кремообразной смеси.
3. В форму выложите измельченный савоярд. Залейте молочной смесью.
4. Сверху – слой крема, а затем ягоды.
5. Поставьте в холодильник на 2–3 часа, чтобы все хорошо пропиталось.
Нежный, сладкий, роскошный – именно то, когда хочется порадовать себя без лишних усилий.