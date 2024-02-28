Дизайн прихожей, который стоит попробовать: 5 идей для вдохновения

Если кухня – это сердце дома, то прихожая – это, безусловно, его лицо. Поддерживать прихожую чистой и привлекательной важно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление. UAportal собрал несколько советов, которые можно легко повторить.

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1. Выбирайте матовую краску

Один из простых, но эффективных способов сделать прихожую более изысканным – покрасить стены матовой краской. За ней легче ухаживать по сравнению с глянцевыми стенами, а также она предлагает более точные и насыщенные цвета, которые могут придать элегантности вашему пространству.

2. Зеркала с функцией хранения

Сегодня современные производители мебели предлагают подвесные консоли, которые можно комбинировать с зеркалами, что является отличным решением для хранения мелких вещей первой необходимости, добавляя при этом нотку шарма вашей прихожей.

3. Используйте наружное освещение

Часто прихожие не имеют достаточно места для декоративных элементов. Однако можно максимально использовать эту ограниченную площадь, включив стильные осветительные приборы. Подумайте об использовании настенных бра или других декоративных акцентных светильников, которые не только освещают прихожую, но и служат привлекательными декоративными элементами, создавая теплую и уютную атмосферу.

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4. Стеновые панели

Хотите скрыть недостатки и добавить нотку изысканности своей прихожей? Стеновые панели – отличный вариант. Независимо от того, выбираете ли вы материалы, имитирующие вид натурального дерева или камня, они могут эффективно замаскировать какие-либо недостатки, оставленные строителями, или даже положение электрического счетчика, если он расположен в квартире.

5. Гармонизируйте входную дверь

Убедитесь, что внутренняя панель входной двери дополняет дизайн интерьера вашей прихожей. Подумайте о замене дверного полотна или самой двери. Если позволяет бюджет, вы также можете покрасить дверь, чтобы она гармонично сочеталась с эстетикой вашей прихожей.

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