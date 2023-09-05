Для трьох знаків зодіаку вересень стане місяцем прориву: на них чекають великі зміни

Вересень буде особливим місяцем для трьох уродженців зодіакального кола, що пов'язано з ретроградним Меркурієм у сузір'ї Діви. За словами астрологів, великі зміни чекають на Овнів, Левів і Стрільців.

Овен

Для впертих Овнів це час роздумів. Події першої половини вересня змусять їх багато про що задуматися. Уродженці знаку змінять своє ставлення до кількох важливих питань. Завдяки цьому відбудуться зміни як на роботі, так і в особистому житті. Овни здійснять кар'єрний ривок та зможуть налагодити стосунки з близькими.

Лев

Леви у вересні зможуть вирішити питання, які вже давно їх непокоїли. Справи на роботі налагодяться, більше того, перед уродженцями знаку відкриються перспективи просування кар'єрними сходами. Вони будуть сповнені сил та енергії підкорювати нові висоти. Самотні Леви можуть знайти другу половинку, а також завести нових друзів.

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Стрілець

Стрільці вирішать свої життєві дилеми та розірвуть токсичні зв'язки. Вересень стане поворотним моментом для уродженців знаку, коли вони зможуть попрощатися з минулим. Уродженці знаку у другій половині вересня отримають несподівану пропозицію, але слід добре подумати, перш ніж ухвалити рішення. Можливо, йдеться про переїзд до іншого міста чи зміну роботи.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.