Для защиты от негатива: какие деревья следует посадить возле дома

Деревья испокон веков уважали за их способность защищать дом и семью от злых сил. UAportal подготовил несколько поверий, связанных с высадкой данных растений возле домов.

Вишня

Считается, что именно вишня является символом удачи, приносит в дом обилие и гармонию. Наличие этого дерева в вашем саду может улучшить ваше здоровье и самочувствие.

Береза

Известная как "дерево жизни", береза ассоциируется с плодородием. Она способна защищать от злых влияний, способствовать исцелению, облегчать депрессию и даже отгонять ночные кошмары.

Яблоня

Говорят, что посадка яблони у окна спальни молодой девушки приносит красоту, счастье, молодость и долголетие. Фольклор предполагает, что это дерево способно даровать эти благословения своему окружению.

Ива

Дерево ивы славится своей гибкостью, как в прямом, так и в переносном смысле. Она помогает своему владельцу сориентироваться в любой ситуации и приспособиться к разным обстоятельствам.

Клен

Считается, что клены обладают чрезвычайной способностью бороться с отрицательной энергией. Посадив их, вы сможете привлечь удачу и уронить счастье в свою жизнь.

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Лиственница

Дерево лиственницы приносит покой владельцам. Они помогают находить решения в сложных ситуациях, успокаивают эмоции. Семьи, у которых часто возникают недоразумения, могут извлечь большую пользу от посадки лиственницы.

Рябина

Традиции украинского народа говорят о важности иметь у дома рябину. По народному поверью, его ягоды обладают способностью отгонять злых духов, выступая в роли защитников дома.

Выбирая деревья для своего сада, помните о мудрости, которая передается из поколения в поколение. Эти деревья не только придают красоты, но и способствуют созданию целостной, гармоничной среды, которая защищает от негатива и привлекает удачу.

Напомним, мы рассказали, зачем стучать по дереву, чтобы не сглазить.

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