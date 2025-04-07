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Домашние сочники, как в детстве: рецепт
Друзья, сегодня мы с вами приготовим десерт, знакомый многим с детства – домашние сочники с сыром и изюмом. Моя семья их обожает. Они очень вкусны, а готовятся легко и быстро.
А вы любите сочники? Пробовали этот вкусняк?
Сочники
Тесто:
250 г муки (10 ст. л. без горки)
4 г пищевой соды
1 г соли (1/5 ч. л.)
50 г сметаны (жирностью 15-20%)
80 г сливочного масла (комнатной температуры, жирностью 82%)
50 г яйца (1 шт.)
50 г сахара (2 ст. л. с горкой)
Начинка:
200 г кисломолочного творога (жирностью 5-9%)
20 г сахара (1 ст. л. без горки)
ванильный сахар
15 г муки (3 ч. л.)
30 г белка (1 шт.)
80 г изюма
20 г сметаны (жирностью 15-20%)
Для глазирования:
20 г желтка (1 шт.)
5 мл молока (1 ч. л.)
Всем вкусным!