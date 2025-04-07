Домашние сочники, как в детстве: рецепт

Друзья, сегодня мы с вами приготовим десерт, знакомый многим с детства – домашние сочники с сыром и изюмом. Моя семья их обожает. Они очень вкусны, а готовятся легко и быстро.

А вы любите сочники? Пробовали этот вкусняк?

Сочники

Тесто:

250 г муки (10 ст. л. без горки)

4 г пищевой соды

1 г соли (1/5 ч. л.)

50 г сметаны (жирностью 15-20%)

80 г сливочного масла (комнатной температуры, жирностью 82%)

50 г яйца (1 шт.)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

Начинка:

200 г кисломолочного творога (жирностью 5-9%)

20 г сахара (1 ст. л. без горки)

ванильный сахар

15 г муки (3 ч. л.)

30 г белка (1 шт.)

80 г изюма

20 г сметаны (жирностью 15-20%)

Для глазирования:

20 г желтка (1 шт.)

5 мл молока (1 ч. л.)

Всем вкусным!