Домашний майонез: быстрый рецепт для любого салата

Любите салаты с майонезом? Давайте приготовим домашний соус - без консервантов и добавок. А еще я покажу, как сделать домашний майонез менее жирным.

Майонез

40 г желтка (2 шт.)

1 ч. л. горчицы

300-320 мл растительного масла (1,3-1,4 стакана объемом 250 мл)

1 ч. л. сока лимона

соль (по вкусу)

100 г белого йогурта (0,4 стакана, или нежирной сметаны)

Приготовьте майонез.

1. Взбейте желтки с горчицей.

2. Добавьте лимонный сок, тонкой струйкой добавьте 1/2 часть растительного масла, продолжая взбивать.

3. Добавьте небольшими порциями йогурт и оставшуюся половину растительного масла, чередуя их.

4. Взбейте соус до нужной консистенции.

5. Доведите до вкуса солью и лимонным соком.