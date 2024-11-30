Домашняя колбаса из курицы: простой рецепт

Все мы знаем, как удобно купить колбасу в магазине, но гораздо лучше сделать ее дома.

Домашняя колбаса – это всегда вкусно, полезно и без добавок!

Ингредиенты:

• Куриное филе – 500 г;

• Куриный фарш – 500 г;

• Соль – 1 ч.л;

• Перец черный молотый – ½ ч.л;

• Чеснок сухой – 1 ч.л;

• Сливки – 100 мл;

• Копченая паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать измельченное филе, фарш, соль, перец, чеснок и сливки. Замесить мясную массу. Накрыть пленкой и дать постоять.

2. Рукав для запекания разрезать, посыпать паприкой, выложить фарш, разровнять и сформовать колбаски, скручивая рукав. Скрепить по краям.

3. На противень застелить пергамент и положить колбаски. Отправить в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут и запекать до готовности.

4. Дать постоять в выключенной духовке еще 30 мин.