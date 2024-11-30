Домашняя колбаса из курицы: простой рецепт
Все мы знаем, как удобно купить колбасу в магазине, но гораздо лучше сделать ее дома.
Домашняя колбаса – это всегда вкусно, полезно и без добавок!
Ингредиенты:
• Куриное филе – 500 г;
• Куриный фарш – 500 г;
• Соль – 1 ч.л;
• Перец черный молотый – ½ ч.л;
• Чеснок сухой – 1 ч.л;
• Сливки – 100 мл;
• Копченая паприка – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать измельченное филе, фарш, соль, перец, чеснок и сливки. Замесить мясную массу. Накрыть пленкой и дать постоять.
2. Рукав для запекания разрезать, посыпать паприкой, выложить фарш, разровнять и сформовать колбаски, скручивая рукав. Скрепить по краям.
3. На противень застелить пергамент и положить колбаски. Отправить в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут и запекать до готовности.
4. Дать постоять в выключенной духовке еще 30 мин.