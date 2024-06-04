ДСП и МДФ для кухни: какой материал выбрать

UAporta подготовил сравнение материалов для мебели. То есть вы узнаете разницу между ламинированными ДСП и МДФ с точки зрения их применения для устройства кухонного гарнитура.

Долговечность

Ламинированное ДСП известно своей высокой прочностью, стойкостью к царапинам и ударам. С другой стороны, плиты типа МДФ не так прочны, и могут быть более подвержены износу и повреждениям.

Устойчивость к влаге

С точки зрения влагостойкости ДСП имеет преимущество над МДФ. Конструкция ДСП позволяет выдерживать влагу, и менее склонна к разбуханию или деформации.

Читайте также: Как самостоятельно уложить ламинат дома: советы по ремонту

В то же время МДФ более восприимчив к воздействию влаги. Это делает его менее идеальным для использования на кухне, где уровень влажности колеблется.

Цена

ДСП, как правило, более экономически выгоден выбор по сравнению с МДФ. Это делает его лучшим выбором для тех, кто стремится максимизировать свой бюджет без ущерба качеству.

Универсальность в дизайне

С точки зрения разнообразия дизайна МДФ имеет преимущество. Это более универсальный материал, ДСП, хоть и долговечный, но может быть ограничен с точки зрения дизайна и индивидуального подхода.

Раньше мы писали о 20 лайфхаках, которые помогут быстрее убирать квартиру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!