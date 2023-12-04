Духи, парфюмерная или туалетная вода: что лучше использовать

Искусство парфюмерии уходит своими корнями примерно 5 000 лет назад, к древним цивилизациям Египта и Месопотамии. Ароматы той эпохи значительно отличались от современного представления о духах, поскольку были высококонцентрированными и использовались преимущественно для религиозных церемоний.

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Сама Клеопатра имела собственную парфюмерную фабрику, где производила аромат из 16 ингредиентов под названием "кифи", который можно рассматривать скорее как смесь масел и трав, чем как духи в современном понимании. UAportal сравнивает современные виды духов.

Духи

Духи, принадлежащие к классу люкс, могут похвастаться высокой концентрацией ароматической композиции – 20-30%. Эти изысканные ароматы предназначены для особых случаев, подчеркивая элегантность владельца.

Парфюмерная вода

Парфюмерная вода следует за парфюмерией по концентрации, смешивая 12-15% парфюмерной композиции с 85% этилового спирта. Она предлагает изысканный и стойкий аромат, идеально подходит для ищущих изящества и привлекательности.

Туалетная вода

Туалетная вода, с другой стороны, является наиболее распространенным вариантом. Она содержит 6-12% парфюмерной композиции и стала излюбленным выбором для многих. Любопытно, что термин "туалетная вода" был придуман Наполеоном во время военной кампании. Он разработал аромат на основе цитрусовых и назвал его "туалетной водой".

Одеколон

Наименее концентрированным является одеколон. Одеколон, состоящий из 5% ароматических веществ, растворенных в 80% этилового спирта, снискал популярность благодаря одобрению самого влиятельного французского императора, который, по слухам, использовал 1-2 флакона ежедневно.

Долговечность ароматов

Хотя можно предположить, что более высокая концентрация приводит к большей выносливости, все не так просто. На стойкость влияют такие факторы как влажность, температура воздуха, индивидуальный химический состав кожи и естественный запах вашего тела.

Эксперты советуют наносить ароматизаторы на чистую, увлажненную кожу для достижения наилучших результатов. Однако даже такая практика не гарантирует, что высококонцентрированные духи будут держаться дольше, чем парфюмерная вода или туалетная вода. Продолжительность действия в значительной степени зависит от летучести самих ингредиентов.

Рассматривая точность аромата, важно отметить, что фруктовые ноты, как правило, более легкие, в то время как такие ароматы, как сандал и амбра, как правило, оставляют длительное впечатление. Тем не менее, фруктовые ароматы не следует недооценивать. Они часто имеют хороший шлейф, а история знает немало случаев, когда фруктовый аромат превосходил ожидания с точки зрения стойкости.

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Чтобы погрузиться в ароматы еще глубже, Французский парфюмерный комитет в 1990 году создал классификацию, в которой выделил несколько отдельных категорий. К ним относятся:

1. Цитрусовые ароматы, в которых используются эфирные масла апельсина, мандарина и бергамота.

2. Цветочные ароматы передают суть свежих цветов, таких как роза, жасмин и сирень, тогда как древесные ароматы создаются на основе эфирных масел сандала, кедра и уда.

3. Восточные ароматы используют мускус, амбру, корицу и кориандр для экзотической привлекательности.

4. Кожаные ароматы напоминают о сущности шкур животных, тогда как шипровые ароматы, названные в честь острова Кипр, содержат ладан, дубовый мох и пачули.

5. Фужерные ароматы демонстрируют сложное сочетание древесного мха, лаванды и кумарина, предлагая ощущение вневременной элегантности.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать аромат парфюма, который подходит именно вам. А также о том, как сохранить аромат духов на целый день благодаря 4 советам.

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