Еда и алкоголь: что можно Овну, Тельцу, Близнецам, Раку, Льву и Деве

Каждый знак зодиака имеет свои уникальные вкусовые предпочтения, отражающие его характер и стиль жизни. Гороскопы могут помочь не только предсказать будущее, но и подсказать, какая еда лучше всего подходит именно вам. Они могут посоветовать, какие продукты следует включить в свой рацион для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Узнайте, что лучше употреблять такие знаки зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева.

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Овен

Овны хорошо усваивают пищу и быстро сжигают энергию, поэтому им подходит лёгкое мясо, рыба и птица. Молочные продукты, цельнозерновой хлеб и клетчатка также полезны. Овнам следует избегать тяжелых блюд и крепкого алкоголя, но можно позволить себе шампанское. Фолиевая кислота важна, поэтому салаты и острые специи пойдут на пользу.

Телец

Тельцы подвержены быстрому набору веса, поэтому им следует ограничить жирную пищу, белый хлеб и сладости. Картошку лучше заменить рисом и овощными салатами. Морская рыба и фрукты полезны, а также следует обратить внимание на орехи. Алкоголь следует выбирать с горчинкой, как Фернет или Бехеровка.

Близнецы

Близнецы всегда в движении и не испытывают проблем с весом, поэтому им подходят крупы, бобовые и соевые продукты. Нежирное мясо, яйца и творог тоже хорошо усваиваются. Лучшие овощи – брокколи, цветная капуста, фасоль, а из фруктов – абрикосы, яблоки, вишни. Что касается алкоголя, подходит любое вино.

Рак

Раки подвержены набору веса в области живота, поэтому следует избегать тяжелой пищи и сладостей. Полезная диета с высоким содержанием клетчатки, ограниченная соль и специи. Рекомендуются легкие творожные десерты и овощи, такие как лук, капуста, огурцы. Горьковатые напитки, как апероль, идеально подходят Ракам.

Лев

Львам, как огненному знаку, нравятся острые блюда с яркими вкусами и экзотическая кухня. Они могут позволить себе говядину, особенно при повышенных затратах энергии. Рыба, в частности лосось и форель, также полезна. В рационе должны быть яйца, рис, соя, яблоки и ананасы. Овощи, подходящие Львам, включают помидоры, перец, оливки, листовую зелень и морковь. Также рекомендуются орехи и миндаль. При низкой физической активности следует ограничить калорийность рациона. Из алкоголя Львам лучше выбирать натуральный шнапс, в частности сливовицу.

Дева

Девы часто сталкиваются с проблемами пищеварения, поэтому их рацион должен быть тщательно подобран. Полезны цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, а также ацидофильные молочные продукты. Яблоки, богатые пектином, инжиром и сливами способствуют здоровью пищеварительной системы. Мясо, подходящее Девам, включает птицу и нежирные части говядины. Рекомендуется добавлять в рацион цикорий и семена льна. Тяжелые блюда и густые соусы следует избегать. Из алкоголя Девам больше всего подходит шампанское и просекко.

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