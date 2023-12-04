Эффективно и просто: как за 5 минут очистить микроволновку от жира

На каждой кухне микроволновка служит незаменимым прибором для разогрева блюд, пока хозяева заняты. Однако частое использование нередко приводит к накоплению жира на стенках техники, что создает проблемы с очисткой.

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Традиционно оттирание жирных остатков с помощью тряпки и моющих средств занимает драгоценное время, требуя по меньшей мере тридцать минут кропотливого труда. UAportal делится простым решением, которое обязательно оценят хозяйки.

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1. Возьмите глубокую емкость, подходящую для использования в микроволновке, в которую можно поместить очищающую смесь. Положите в нее кусочки лимона и добавьте три столовых ложки пищевой соды.

2. Добавьте в смесь воду, чтобы получился однородный раствор.

3. Включите микроволновку на максимальную мощность и нагревайте смесь в течение пяти минут.

4. Когда таймер подаст звуковой сигнал, осторожно извлеките емкость из микроволновки, а затем быстро протрите внутреннюю поверхность сухой тряпкой. Увидьте, как исчезают все следы грязи, жира и любые оставшиеся неприятные запахи.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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