Эффективные способы удаления чайного и кофейного налета из посуды

UAportal предлагает три эффективных способа удаления налета от чая и кофе из вашей посуды. Независимо от того, предпочитаете ли вы натуральные моющие средства или быстрые растворы, эти советы помогут восстановить вашу посуду до идеального состояния.

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Использование пищевой соды

Сделайте пасту из соды и воды, затем нанесите ее на загрязненные участки посуды. Оставьте на несколько минут, после чего протрите губкой или щеткой. Тщательно промойте водой, чтобы удалить все остатки.

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Использование белого уксуса

Смешайте в тазике или раковине равные части белого уксуса и воды. Замочите загрязненную посуду в этом растворе по меньшей мере на 30 минут, затем потрите щеткой или губкой, чтобы удалить налет. Хорошо промойте водой, чтобы устранить запах уксуса.

Использование таблеток для очищения зубных протезов

Наполните тазик или раковину теплой водой и бросьте несколько таблеток для зубных протезов. Оставьте посуду на несколько часов или ночью. Шипучее действие таблеток поможет расщепить чайный и кофейный налет. После замачивания очистите губкой или щеткой и тщательно промойте.

Напомним, мы рассказали, как отмыть налет на посуде с помощью порошка, приготовленного на дому.

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