Египетский гороскоп: кто вы по знаку зодиака

Люди, всерьез увлекающиеся астрологией, знают о том, что в египетском гороскопе 12 знаков зодиака, и каждый из них соответствует одному из древнеегипетских божеств. Причем все они играют разную роль и обладают уникальными чертами характера.

В то же время, египетский гороскоп значительно отличается от традиционного, западного, ведь один знак зодиака охватывает сразу несколько дат рождения людей. Об этом говорится в материале издания Gorlice Naszemiasto .

Хапи (1-7 января, 18-28 июня, 1-7 сентября, 18-26 ноября)

Это божество, олицетворяющее разлив Нила, приносившее ил, позволявший выращивать зерновые культуры. Этот знак отличается логичностью и практичностью. Люди этого знака обладают положительной энергией и интересом к миру.

Амон-Ра (8-21 января, 1-11 февраля)

Это бог воздуха, ветра, плодородия и его считали царем богов. Еще один символ – творчество и сила, ведь люди, рожденные под его покровительством, энергичные, оптимистичные и полные жизни. Они обладают естественными лидерскими способностями и харизмой, что часто делает их лидерами, а также отличные организаторы.

Мут (22-31 января, 8-22 сентября)

Это богиня неба и олицетворение символа женственности, заботы и материнства. Ее имя означает "мать мира", поэтому люди, рожденные под ее опекой, заботливы, отзывчивы и обладают естественной способностью заботиться о других. Они верны и преданы друзья, а также могут быть застенчивыми и скрытными, в то же время упорно добиваясь своих целей.

Геб (12-29 февраля, 20-31 августа)

Этот знак означает бога земли и является символом стабильности и поддержки. Люди, рожденные под его покровительством, практичны, рассудительны и имеют сильную связь с природой и на них всегда можно положиться в любой ситуации. Также они эмоциональны, но это мало кого волнует, поскольку они обладают неповторимым шармом, а также любят помогать другим и работать на окружающую среду.

Осирис (1-10 марта, 27 ноября – 18 декабря)

Это бог смерти, возрождения и вечной жизни, являющийся символом трансформации и обновления. Люди под его покровительством креативны, интуитивно понятны и адаптивны. Они могут найти свой путь в любой ситуации и научиться этому. С одной стороны, они очень сильны, а с другой – чувствительны и деликатны.

Исида (11-31 марта, 18-29 октября, 19-31 декабря)

Эту богиню природы и плодородия считают покровительницей семей, детей, бедных и умерших. Люди, рожденные под ее опекой, заботливы, верны и полны любви и имеют крепкие родственные связи и ценят близость со своими любимыми. Также этим людям присущи честность, чувство юмора и безграничная энергия.

Тот (1-19 апреля, 8-17 ноября)

Это божество мудрости и письма символизирует знание и ученость. Люди, рожденные под его защитой, умны, аналитичны и имеют большой интерес к науке и знаниям и для них характерна хорошая память и способность решать проблемы. Они изобретательны и изобретательны, они будут отличными в университете или ведут собственный бизнес.

Гор (20 апреля – 7 мая, 12-19 августа)

Это бог неба является символом защиты и победы, а люди на его попечении смелы, амбициозны и решительны. Они не боятся вызовов и стремятся достичь поставленных целей. Им хватает харизмы и сильной воли в решении проблем, а также ценят безопасность и трудолюбие.

Анубис (8-27 мая, 29 июня – 13 июля)

Известно, что это божество смерти и загробного мира, является покровителем душ, блуждающих в загробном мире. Люди, рожденные под его опекой, чувствительны, эмпатичны и обладают сильным чувством справедливости. Они часто вовлекаются в помощь другим, но ценят любовь, и часто она является смыслом их жизни.

Набор (28 мая – 18 июня, 28 сентября – 2 октября)

Это бог тьмы, штормов и хаоса, являющийся символом перемен и непредсказуемости. Люди под его покровительством динамичны, не боятся риска и часто внедряют новые идеи. Они новаторы и революционеры, вместе с тем любят общаться с другими и быть в центре внимания, а также ищут азарта и приключения.

Бастет (14-28 июля, 23-27 сентября, 3-17 октября)

Это богиня любви, радости, защитница семей и кошек, символ тепла и дома. Люди, которыми она занимается, преданы, любящие и заботливые. Они ценят гармонию и спокойствие в повседневной жизни, а также эстетику и искусство, однако имеют сильно развитую интуицию и любят интересные факты об эзотерике.

Сехмет (29 июля-11 августа, 30 октября-7 ноября)

Ее называют богиней мести, войны и исцеления, что символизирует силу и решительность. Люди, рожденные под ее опекой, смелы, полны энергии и решительны в достижении своих целей. Они прирожденные лидеры и воины, в то же время могут продемонстрировать суровость и решительность, доброту и верность, а также очень гордые оптимистичные.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиаков, лучших в постели.

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