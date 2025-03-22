Экзотические продукты: что собой представляет морской еж

Морской еж

В своей работе я многое узнаю о самых разнообразных продуктах, знакомлюсь с фермерами и постоянно что-то пробую, сравниваю, учусь различать и понимать качество и ценность того, что мы можем потреблять.

В своих страстях я уже давно деллюсь знаниями впечатлениями от вкушения от фруктов до устриц, а морской еж вызвал много интереса. Так что немного подробнее:

-особенно ценится у морского ежа - икра

-вкус специфический, характерный ярко йодистый, рыбно-морской, жирно сливочно-ореховый. Я рекомендую пробовать когда вы уже готовы к эксперименту, потому что послевкусие и впечатление резкие и гораздо сильнее чем устрицы. Далеко не всем и не сразу нравиться.

-в целом чаще всего едят свежей, сырой, добавляя лимон, возможно азиатские соусы, гуауомоле. Готовят добавляя в пасту – практически в самом конце. Очень часто используют в японской кухне и суше

-консервированный лучше не пробуйте - похоже на сюрстреминг (мне вообще не зашло)

-продукт считается деликатесом, афродизиаком, вроде бы помогающим в лечении заболеваний, достаточно дорог.