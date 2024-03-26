Электрическая духовка или микроволновка: где лучше разогревать и готовить еду

Оценка ключевых характеристик и производительности микроволновых и электрических духовок является важнейшим фактором при выборе. UAportal рассказал об их эффективности приготовления пищи, универсальности и общем качестве работы.

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Время приготовления

Микроволновые печи известны своим скорым временем приготовления, что делает их удобным вариантом для занятых людей. Кроме того, электрические духовые шкафы, хоть и разогреваются дольше, но лучше подходят для приготовления больших блюд. Они также подходят для выпечки благодаря равномерному распределению тепла.

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Энергоэффективность

С точки зрения энергоэффективности микроволновки имеют преимущество, поскольку они потребляют меньше энергии по сравнению с электрическими. Микроволновки являются более экологичным вариантом для тех, кто сознательно относится к использованию электроэнергии.

Универсальность

Электрические духовые шкафы предлагают более широкий спектр возможностей приготовления пищи от выпечки до запекания и жарки. Микроволновые печи отлично подходят для разогрева и размораживания. Кроме того, электрические духовые шкафы обеспечивают более контролируемый и регулируемый процесс приготовления пищи.

Качество

Что касается качества пищи, то электрические духовые шкафы снабжают равномерно приготовленные блюда. Однако микроволновые печи отлично сохраняют влагу, предотвращая высыхание продуктов во время процесса приготовления. Электрические духовые шкафы также дают возможность поджаривать пищу, улучшая общий вкус и текстуру блюд.

Напомним, микроволновка сегодня стоит почти на каждой кухне, поэтому следует знать как правильно ее устанавливать и почему нельзя ставить микроволновку на холодильник.

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