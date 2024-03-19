Эмоциональные приключения, которые поразят каждого: раскрываем магию современных мультфильмов

Знакомство с мультфильмами 2010-2015 годов открывает сокровищницу уникальных историй, ярких визуальных образов и незабываемых персонажей. UAportal открывает коллекцию лучших анимационных фильмов – от трогательных историй о спасении до увлекательных приключений в экзотических местах.

Видео дня

"Гадкий я"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Пьер Коффин

"Гадкий я" открывает причудливый мир суперзлодеев и их нестандартный путь к искуплению. Грю, начинающий злодей с золотым сердцем, сталкивается с неожиданным отцовством, когда в его жизни появляются три осиротевших девочки. Пока он пытается поддерживать свой злодейский имидж, лелея новообретенные родительские инстинкты, начинается хаос и веселье.

"Головоломка"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год производства: 2015

Режиссеры фильма: Пит Доктер, Ронни Дель Кармен

"Головоломка" рассказывает о хитросплетении человеческого разума, олицетворяя эмоции в виде колоритных персонажей. Следите за приключениями Радости, Скорби, Гнева, Страха и Отвращения во внутренних мыслях юной Райли, когда она переживает жизненные взлеты и падения.

"Мадагаскар 3"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 93 минуты

Год производства: 2012

Режиссер: Эрик Дарнелл, Том МакГрат, Конрад Вернон

Отправляясь в свое самое безумное приключение, милая команда животных из зоопарка и озорные пингвины штурмуют континент в фильме "Мадагаскар 3". Спасаясь от преследования злодейского офицера по контролю за животными, банда присоединяется к цирку и отправляется покорять европейских зрителей, чтобы заработать себе свободу.

"Университет монстров"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 104 минуты

Год производства: 2013

Режиссер: Дэн Скенлон

"Университет монстров" – это энергичный мультфильм, рассказывающий о скромном происхождении культового дуэта – Майка Вазовски и Джеймса Салливана. Двое монстров отправляются в соревновательную поездку в престижный Университет монстров, где между ними завязывается невероятная дружба, преодолевая вызовы самопознания и соперничества.

"Рио 2"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 101 минута

Год производства: 2014

Режиссер: Карлос Салданья

"Рио 2" приглашает зрителей в яркие джунгли Бразилии, где Блу и Джуэл отправляются в волшебное путешествие со своей семьей. Преодолев новые вызовы, связанные с любовью, самосознанием и территориальными конфликтами, пара борется за преодоление своих разногласий, одновременно защищая свою постоянную среду существования от надвигающихся угроз.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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