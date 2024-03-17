Эпические сражения и невероятные приключения: топ-5 лучших экшн-фильмов
Фильмы с 2015 по 2019 год не только очаровывали зрителей увлекательными экшн-сценами, но и рассказывали сложные истории о героизме, самопожертвовании и стойкости. UAportal подготовил подборку фильмов, каждый из которых ознаменовал свою эпоху очаровав зрителей по всему миру.
"Джон Уик 3"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Экшн, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 130 минут
Год производства: 2019
Режиссер: Чед Стахелски
Объявленный в розыск за большую награду за свою голову, Джон Уик должен преодолевать опасности, подстерегающие его на каждом шагу в Нью-Йорке. Союзники и противники из прошлых столкновений либо становятся на его пути, либо предлагают сомнительную помощь.
"Мстители: Финал"
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Экшн, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 181 минута
Год производства: 2019
Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо
После того, как вселенная превратилась в руины, уцелевшие могущественные герои Земли снова собираются вместе, чтобы остановить разрушения, вызванные Таносом. Заключая хрупкие соглашения и переосмысливая тени своего прошлого в борьбе против времени, необходимость жертвовать собой выходит на первый план. Последнее сражение испытывает их на прочность, поскольку они стремятся все исправить.
"Миссия невыполнима: Последствия"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Экшн, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 147 минут
Год производства: 2018
Режиссер: Кристофер МакКарри
Темное облако ядерной угрозы нависло над человечеством после неудачной миссии. Ответственность ложится на Итана Ханта и его команду. Они ведут преследования по всему миру, в подполье международного шпионажа и в стенах древних крепостей.
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"Безумный Макс: Дорога ярости"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Экшн, приключения
Страна производства: Австралия
Продолжительность: 120 минут
Год производства: 2015
Режиссер: Джордж Миллер
Макс, путешественник в постапокалиптической пустыне, заключает неожиданный союз с Фуриозой, выполняющей миссию повстанкой. Вместе они отправляются в скоростную погоню через пустыню, убегая от клана, находящегося под тираническим правлением. Изобретательность и стойкость имеют решающее значение в этом опасном путешествии к надежде.
"Человек-паук: Вдали от дома"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Экшн, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 129 минут
Год производства: 2019
Режиссер: Джон Уотс
В попытке обрести нормальную жизнь Питер Паркер отправляется за границу, но тень ответственности снова возвращается к нему. По приказу Ника Фьюри его ждет противостояние с потусторонними силами. Сочетание с Мистерио открывает слои обмана, изменяя представления Питера о героизме и злодействе.
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