Эпичные битвы и героические квесты: топ-5 лучших фантастических фильмов, которые вас впечатлят

UAportal поделился увлекательной подборкой фантастических фильмов 2018-2020 годов. От древних пророчеств до ожесточенных битв между добром и злом – эти истории перенесут зрителей в таинственные мифические миры.

Видео дня

"Мег: Монстр глубины"

Рейтинг IMDb: 6.5

Жанр: Фантастика, экшн, ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 53 минуты

Год производства: 2018

Режиссер: Джон Тертелтауб

"Мег: Монстр глубины" – остросюжетный фильм, действие которого разворачивается в мире подводных исследований с высокими рисками. Группа ученых отправляется на опасную миссию, чтобы раскрыть тайны Марианской впадины, но наталкивается на доисторическую акулу мегалодона. В условиях хаоса экипаж должен ориентироваться в коварных водах и использовать свои знания, чтобы перехитрить и выжить в борьбе с древним чудовищем.

"Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"

Рейтинг IMDb: 6.2

Жанр: Фантастика, экшн, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 22 минуты

Год производства: 2018

Режиссер: Уэс Болл

"Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" является драматическим завершением захватывающей апокалиптической трилогии. Томас и его группа беглецов-глейдеров отправляются на дерзкую миссию, чтобы спасти своего друга Миньо из лап печально известной организации WCKD, попавшего в плен. Коварное путешествие ставит их лицом к лицу с опасностями внешнего мира, опустошенного смертельным вирусом "Вспышка".

"Платформа"

Рейтинг IMDb: 7.0

Жанр: Фантастика, триллер, ужасы

Страна производства: Испания

Продолжительность: 1 час 34 минуты

Год производства: 2019

Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия

В вертикальной тюрьме, заключенные размещены на разных уровнях, к ним спускается платформа с едой. Но с каждым уровнем количество еды уменьшается, что приводит к ужасной битве за выживание. Главный герой, Горенг, пытается сориентироваться в сложных реалиях этой суровой действительности, он должен противостоять своей морали, объединиться с подозрительными сообщниками и попытаться разорвать замкнутый круг эгоизма и жестокости.

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"Гемини"

Рейтинг IMDb: 5.7

Жанр: Фантастика, экшн, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 57 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Энг Ли

"Гемини" – в этом фильме легендарный наемный убийца Генри Броган противостоит клону своего молодого "я", которого послали, чтобы его ликвидировать. Когда две версии Генри сталкиваются лицом к лицу, начинается борьба за выживание, которая раскрывает темный заговор, касающийся тайн его прошлого и путей клонирования.

"Довод"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Фантастика, экшн, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Год производства: 2020

Режиссер: Кристофер Нолан

Главный герой, вооруженный лишь одним словом, отправляется на ответственную миссию, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны, которая может привести к катастрофическим последствиям. Запутавшись в мире международного шпионажа, он проникает в паутину интриг и временных изменений. Путешествуя сквозь лабиринты событий, он подвергается опасности ежеминутно, пытаясь быстрее разгадать тайну инверсии времени, которая не дает ему покоя.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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