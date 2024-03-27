Эпичные битвы и героические квесты: топ-5 лучших фантастических фильмов, которые вас впечатлят
UAportal поделился увлекательной подборкой фантастических фильмов 2018-2020 годов. От древних пророчеств до ожесточенных битв между добром и злом – эти истории перенесут зрителей в таинственные мифические миры.
"Мег: Монстр глубины"
Рейтинг IMDb: 6.5
Жанр: Фантастика, экшн, ужасы
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 53 минуты
Год производства: 2018
Режиссер: Джон Тертелтауб
"Мег: Монстр глубины" – остросюжетный фильм, действие которого разворачивается в мире подводных исследований с высокими рисками. Группа ученых отправляется на опасную миссию, чтобы раскрыть тайны Марианской впадины, но наталкивается на доисторическую акулу мегалодона. В условиях хаоса экипаж должен ориентироваться в коварных водах и использовать свои знания, чтобы перехитрить и выжить в борьбе с древним чудовищем.
"Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"
Рейтинг IMDb: 6.2
Жанр: Фантастика, экшн, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа 22 минуты
Год производства: 2018
Режиссер: Уэс Болл
"Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" является драматическим завершением захватывающей апокалиптической трилогии. Томас и его группа беглецов-глейдеров отправляются на дерзкую миссию, чтобы спасти своего друга Миньо из лап печально известной организации WCKD, попавшего в плен. Коварное путешествие ставит их лицом к лицу с опасностями внешнего мира, опустошенного смертельным вирусом "Вспышка".
"Платформа"
Рейтинг IMDb: 7.0
Жанр: Фантастика, триллер, ужасы
Страна производства: Испания
Продолжительность: 1 час 34 минуты
Год производства: 2019
Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия
В вертикальной тюрьме, заключенные размещены на разных уровнях, к ним спускается платформа с едой. Но с каждым уровнем количество еды уменьшается, что приводит к ужасной битве за выживание. Главный герой, Горенг, пытается сориентироваться в сложных реалиях этой суровой действительности, он должен противостоять своей морали, объединиться с подозрительными сообщниками и попытаться разорвать замкнутый круг эгоизма и жестокости.
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"Гемини"
Рейтинг IMDb: 5.7
Жанр: Фантастика, экшн, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 57 минут
Год производства: 2019
Режиссер: Энг Ли
"Гемини" – в этом фильме легендарный наемный убийца Генри Броган противостоит клону своего молодого "я", которого послали, чтобы его ликвидировать. Когда две версии Генри сталкиваются лицом к лицу, начинается борьба за выживание, которая раскрывает темный заговор, касающийся тайн его прошлого и путей клонирования.
"Довод"
Рейтинг IMDb: 7.4
Жанр: Фантастика, экшн, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа 30 минут
Год производства: 2020
Режиссер: Кристофер Нолан
Главный герой, вооруженный лишь одним словом, отправляется на ответственную миссию, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны, которая может привести к катастрофическим последствиям. Запутавшись в мире международного шпионажа, он проникает в паутину интриг и временных изменений. Путешествуя сквозь лабиринты событий, он подвергается опасности ежеминутно, пытаясь быстрее разгадать тайну инверсии времени, которая не дает ему покоя.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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