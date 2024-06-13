Эти минералы несут магическое влияние на людей: гороскоп для трех знаков зодиака

UAportal подготовил гороскоп, посвященный влиянию камней на Овнов, Львов и Стрельцов. Узнайте, как эти камни могут привлечь удачу в жизнь.

Овен

Считается, что горный хрусталь помогает предсказывать будущее, облегчает зубную боль и отгоняет негативные намерения. В этот период примите энергию камня. Он может усилить интуицию и обеспечить ясность в принятии решений. Доверьтесь инстинктам и позвольте горному хрусталю вести вас к процветанию.

Сосредоточьтесь на целях и будьте решительно настроены на преодоление любых препятствий, возникающих на пути. Благодаря силе горного хрусталя, вы можете воплощать желания и создавать положительное будущее.

Лев

Считается, что опал развеивает мрачные мысли, помогает при сердечных заболеваниях и улучшает зрение. Львы, опал – камень, резонирующий с вашей энергией в указанный период. Примите его волшебную силу и позвольте ему зажечь творчество. Мыслите нестандартно и исследуйте новые идеи.

Опал поможет развеять какие-либо негативные мысли и подарит ощущение оптимизма. Поверьте в свои силы и позвольте опалу вести вас к успеху. На этой неделе обострится интуиция, поэтому обращайте внимание на знаки и придерживайтесь инстинктов.

Стрелец

Считается, что карнеол усугубляет сексуальные способности, улучшает зрение и помогает в юридических делах. Стрельцы, карнеол – камень, оказывающий большое влияние на ваши вибрации. Примите его страстную энергию и позвольте ей разжечь внутренний огонь.

Карнеол усугубит харизму и привлечет положительный опыт в отношениях. Доверьтесь инстинктам и позвольте карнеолу вести вас к успеху. Почувствуйте дух авантюризма и исследуйте новые возможности, появляющиеся на вашем пути.