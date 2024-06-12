Эти минералы помогут найти гармонию трем знакам зодиака

UAportal рассмотрел влияние берилла, халцедона и яшмы на Раков, Скорпионов и Рыб. Приготовьтесь открыть для себя мистические свойства камней и применять эти знания, чтобы улучшить свою жизнь.

Рак

Считается, что берилл, камень, доступный в разных оттенках зеленого, положительно влияет на сферы любви, образования и путешествий.

Примите энергию берилла, чтобы яркие зеленые оттенки этого камня способствовали гармонии в отношениях и защищали от проблем во время путешествий.

Скорпион

Халцедон, встречающийся в волшебных оттенках синего, красного, желтого и фиолетового, защищает от болезней, психических расстройств и депрессии.

На этой неделе позвольте силе халцедона оградить вас от негатива и принести ясность ума. Воспользуйтесь способностью камня притягивать любовь и улучшать ораторские способности для успешного достижения поставленных целей.

Рыбы

Яшма, наиболее часто встречающаяся в красных и желтых тонах, играет важную роль в лечении женских заболеваний, а также в отпугивании злых духов. Воспользуйтесь целебными свойствами яшмы.

Позвольте теплым цветам камня вернуть равновесие в жизнь и доставить утешение в трудные времена. Примите силу яшмы, чтобы добиться душевной гармонии и укрепить здоровье.