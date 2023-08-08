Эти три знака зодиака будут окружены ''золотой аурой'': их ждет сказочный успех

Эзотерики считают, что каждого человека окружает аура уникального цвета, т.е. особое энергетическое поле. Оно может меняться и зависит от многих факторов, а иногда и велений судьбы.

Вскоре три знака зодиака будут окружены "золотой аурой", которая указывает, что Вселенная благоволит им. Читайте, попали ли вы в список счастливчиков.

Овен

Овны получат шанс преобразить свою жизнь, если откажутся от негативного отношения к миру и людям. Добрые и благородные дела принесут им удачу, которой они еще не знали. Вселенная направит уроженцев знака на нужный путь, который позволит раскрыть их таланты. Овны могут совершить карьерный рывок.

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Лев

У Львов будет лучшее время в году – Солнце в их знаке поможет раскрыть наибольший потенциал. Уроженцы знака получат очень заманчивое предложение по работе и вскоре могут занять руководящую должность. Кроме того, есть вероятность переезда и перемен в семейном положении. Некоторые найдут вторую половинку, а кто-то обзаведется новыми друзьями.

Весы

В последнее время Весы чувствовали себя неуверенно. Их беспокойство пройдет, так как этот знак зодиака будет окружен "золотой аурой" счастья и любви. Уроженцы знака найдут свой путь к самореализации. Весы могут сменить работу, а те, кто одиноки, получат возможность встретит особенного человека. Им нужно прислушаться к своему сердцу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.