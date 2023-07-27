Эти три знака зодиака будут сказочно богаты: в августе деньги сами начнут идти к ним в руки

Август 2023 года будет очень благоприятным в финансовом плане для трех уроженцев зодиакального круга – вскоре ночное небо осветит Полная осетровая Луна, а вместе с ней и начнется период изобилия. По словам астрологов, в списке счастливчиков Рак, Весы и Скорпионы.

Рак (21 июня – 22 июля)

В последнее время Раки много работали, если сохранят свое рвение, их усилия должны быть оценены. Если руководство не предлагает продвижения по службе или не повышает зарплату, уроженцам знака нужно набраться смелости, чтобы попросить об этом. Энергия Луны в знаке Водолея придаст Ракам харизму и уверенность в себе, поэтому начальнику будет сложно им отказать.

Помимо профессиональных успехов, Раки в августе могут рассчитывать и на успех в личной жизни. Когда 22 июля Плутон окажется напротив Солнца, у одиноких людей будет больше шансов найти вторую половинку своей мечты. Необычное движение планет добавит динамичности отношениям. Химия будет буквально витать в воздухе, так что это отличный шанс наконец выбраться из френдзоны.

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Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы не будут чувствовать себя хорошо во время полнолуния. Избыток обязанностей возьмет свое, но после 16 августа 2023 года они восстановят свою энергию с новолунием во Льве. Благодаря притоку космической энергии некоторые представители этого знака зодиака откроют в себе лидеров, а потому решатся изменить свою профессиональную жизнь.

Не исключено, что Весы решат уйти с работы, чтобы заняться собственным бизнесом. Хотя звезды предостерегают от поспешных решений, сейчас судьба благоволит к ним. Особенно в плане инвестирования.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы хотят контролировать каждую сферу своей жизни, и все же полнолуние будет для них крайне сумасшедшим периодом. Их жизнь изменится из-за случайного события. Возможны неожиданные денежные потоки – от членов семьи, работы или инвестиций.

Расположение планет в августе благоприятствует Скорпионам, как никакому другому знаку зодиака. Когда остальные представители звездной двенадцати будут чувствовать себя немного потерянными, зодиакальный Скорпион пробудет в наилучшей форме целый месяц.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.