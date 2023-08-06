Эти три знака зодиака ожидает исполнения желаний в течение недели

В космическом царстве астрологии небесные силы постоянно создают полотно возможностей, оказывая глубокое влияние на жизнь людей. UAportal подготовил проницательные гороскопы на эту неделю, проливающие свет на удивительный потенциал исполнения желаний.

Рак

Под нежным влиянием Меркурия в Раке, Раки окажутся окружены аурой магии. На этой неделе Вселенная сговорится об исполнении заветных желаний. Небесная энергия побуждает Раков бесстрашно принять свои мечты и сделать решительные шаги к их осуществлению.

Возможности могут возникнуть неожиданно, побуждая Раков воспользоваться моментом и привести свои намерения в движение. Гармонично согласовав свои эмоции и действия, Рак станет свидетелем того, как его самые сокровенные желания материализуются на глазах.

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Лев

Купаясь в теплом сиянии Венеры во Льве, сердце Льва замирает в предвкушении исполнения желаний. Эта неделя обещает Льву радостные моменты и восхитительные сюрпризы. Вселенная раскрывает свои щедрые объятия, приглашая Льва принять силу веры в себя и непоколебимую уверенность.

Именно благодаря этой сияющей энергии Лев сможет привлечь к себе воплощение своей мечты. Творчество и страсть переплетаются, зажигая искру, которая подталкивает Льва к самым сокровенным желаниям его сердца. Космос танцует в ритме устремлений Льва, принося исполнение того, к чему он стремится.

Дева

Марс в Деве наделяет аналитический ум Дев непоколебимой решимостью добиться исполнения своих желаний. На этой неделе Вселенная предлагает Девам использовать свою практичность и тщательное планирование для воплощения желаний сердца.

Усердные усилия Дев принесут плодотворные результаты, проложив путь к долгожданным свершениям. Именно благодаря своей целеустремленности и вниманию к деталям Дева может проложить путь к исполнению желаний. Небесные силы выступают в качестве надежных союзников, направляя Дев к осуществлению их мечты.