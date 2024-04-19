Эти три знака зодиака смогут восстановить старые связи с друзьями

UAportal подготовил гороскоп для Девы, Льва и Козерога на ближайшее время. Узнайте, как звезды помогут этим знакам зодиака возобновить старое общение с друзьями.

Дева

Девы могут восстановить старые связи благодаря своему спокойному характеру. Они внимательны к деталям и умеют четко выражать свое мнение, что поможет в решении давних вопросов или конфликтов, из-за которых общение прекратилось.

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Лев

Львы смогут восстановить старое общение благодаря своему оптимизму и умению выслушать. Они всегда стремятся разрешить все конфликты и споры мирным путем.

Козерог

Козерогам также удастся возобновить старое общение. Они всегда уверены в себе и целеустремленны. Это поможет решить все недоразумения, которые были в прошлом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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