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Астрология и гороскопы

Эти знаки зодиака будут чувствовать повышенный уровень печали на этой неделе

Владислав Москаленко

Эти знаки зодиака будут чувствовать повышенный уровень печали на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Тельцов, Скорпионов, Дев, Раков и Рыб. Воздействие Венеры, вступающей в знак Тельца, оказывает уникальный эффект на разные знаки зодиака, потенциально сказываясь на их эмоциональном благополучии.

Тельцы

Прогнозируется, что Тельцы будут чувствовать повышенный уровень печали, когда Венера войдет в их знак. Повышение эмоциональной чувствительности может привести к чувству меланхолии. Этот период может стать поводом для самоанализа и решения любых глубинных проблем, вызывающих уныние.

Скорпионы

Скорпионы могут столкнуться с чувством уныния, когда Венера войдет в знак Тельца. Их интенсивный характер может привести к усилению чувства меланхолии, особенно, если они борются с нерешенными эмоциями или прошлыми травмами. В настоящее время Скорпионам очень важно искать поддержки и обсуждать свои чувства с людьми, которым они доверяют.

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Девы

Девы могут ощутить небольшой спад эмоций. Их самокритичность может способствовать возникновению чувства уныния. Этот период позволяет Девам практиковать сочувствие к себе и заниматься деятельностью, которая приносит радость и поднимает настроение.

Раки

Раки также могут быть среди знаков, испытывающих повышенное чувство уныния. Эмпатическая природа может сделать их более склонными к поглощению эмоций других, что может привести к более тяжелому бремени печали. Установление эмоциональных границ и приоритет практикам самопомощи может помочь облегчить печаль Ракам.

Рыбы

Рыбы также могут испытывать чувство уныния. Их высокая эмпатийность и интуитивность могут привести к тому, что они будут поглощать эмоции других, способствуя возникновению собственных меланхолических чувств. В настоящее время Рыбам очень важно заниматься заземлением и использовать свою внутреннюю силу для преодоления печали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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