Эти знаки зодиака будут чувствовать повышенный уровень печали на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Тельцов, Скорпионов, Дев, Раков и Рыб. Воздействие Венеры, вступающей в знак Тельца, оказывает уникальный эффект на разные знаки зодиака, потенциально сказываясь на их эмоциональном благополучии.

Видео дня

Тельцы

Прогнозируется, что Тельцы будут чувствовать повышенный уровень печали, когда Венера войдет в их знак. Повышение эмоциональной чувствительности может привести к чувству меланхолии. Этот период может стать поводом для самоанализа и решения любых глубинных проблем, вызывающих уныние.

Скорпионы

Скорпионы могут столкнуться с чувством уныния, когда Венера войдет в знак Тельца. Их интенсивный характер может привести к усилению чувства меланхолии, особенно, если они борются с нерешенными эмоциями или прошлыми травмами. В настоящее время Скорпионам очень важно искать поддержки и обсуждать свои чувства с людьми, которым они доверяют.

Читайте также: Эти знаки зодиака способны к личному росту в високосном году

Девы

Девы могут ощутить небольшой спад эмоций. Их самокритичность может способствовать возникновению чувства уныния. Этот период позволяет Девам практиковать сочувствие к себе и заниматься деятельностью, которая приносит радость и поднимает настроение.

Раки

Раки также могут быть среди знаков, испытывающих повышенное чувство уныния. Эмпатическая природа может сделать их более склонными к поглощению эмоций других, что может привести к более тяжелому бремени печали. Установление эмоциональных границ и приоритет практикам самопомощи может помочь облегчить печаль Ракам.

Рыбы

Рыбы также могут испытывать чувство уныния. Их высокая эмпатийность и интуитивность могут привести к тому, что они будут поглощать эмоции других, способствуя возникновению собственных меланхолических чувств. В настоящее время Рыбам очень важно заниматься заземлением и использовать свою внутреннюю силу для преодоления печали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!