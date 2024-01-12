Эти знаки зодиака будут чувствовать раздражительность до конца недели

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов. На этой неделе, когда Марс входит в знак Весов, знаки зодиака испытывают уникальное влияние, что приводит к выделению характерных черт и поведения среди людей.

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Овны

Представители знака Овна могут проявить некоторые раздражительные черты, когда Марс на этой неделе войдет в знак Весов. Их импульсивный характер и прямой стиль общения могут восприниматься окружающими как резкие или раздражительные. Дух соперничества и нетерпение могут привести к напряженности в межличностных отношениях.

Тельцы

Вхождение Марса в знак Весов может привлечь внимание к раздражающим качествам Тельцов. Упрямство и сопротивление изменениям могут разочаровывать окружающих. Кроме того, их материалистическая натура и владельческий характер могут создать напряжение в личных и профессиональных отношениях.

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Близнецы

Во время транзита Марса по знаку Весов раздражительные черты Близнецов могут стать заметнее. Нерешительность и поверхностное общение могут раздражать окружающих. Их сплетни и непоседливость также могут вызвать раздражение среди сверстников.

Раки

Когда Марс входит в знак Весов, на поверхность могут выйти раздражительные качества Раков. Капризность и чувствительность могут привести к иррациональному поведению, вызывая разочарование у тех, кто находится в их личном и профессиональном кругу. Их придирчивость и пассивно-агрессивные склонности также могут оказаться раздражительными.

Львы

Вхождение Марса в знак Весов может подчеркнуть раздражительные черты Льва. Постоянное стремление к вниманию и потребность в одобрении могут быть невыносимыми для окружающих. Кроме того, их высокомерие и драматический талант могут раздражать в этот период.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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