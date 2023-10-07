Эти знаки зодиака будут находиться в энергиях гармонии и покоя: Гороскоп на неделю 9-15 октября

Приготовьтесь ознакомиться с гороскопом на неделю с 9 по 15 октября, посвященного теме эмоционального равновесия и стабильности. Uaportal погрузился в прогнозы для трех знаков зодиака: Козерога, Водолея и Рыб.

Козерог

Козероги, в этот период вы можете почувствовать себя эмоционально уравновешенными и стабильными. Небесные светила настроены в вашу пользу, что позволяет сохранять чувство покоя и уравновешенности. Эта стабильность поможет преодолевать любые вызовы, возникающие на вашем пути, с изяществом и стойкостью.

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Водолей

Водолей, эта неделя принесет вам чувство эмоционального равновесия и стабильности. Планетарное влияние поддерживает ваше эмоциональное благополучие, позволяя чувствовать себя более приземленными и сосредоточенными. Вы можете обнаружить, что эмоции находятся в гармонии и вы способны с легкостью преодолевать любые вызовы.

Рыбы

Рыбы, на этой неделе вы можете ощутить повышенное чувство эмоционального равновесия и стабильности. Небесные энергии располагаются в вашу пользу, привнося в эмоциональное состояние чувство покоя и умиротворения. Вы можете обнаружить, что способны справиться с любыми эмоциональными вызовами с изяществом и легкостью.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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