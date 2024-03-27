Эти знаки зодиака будут наиболее мятежными на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Львов, Дев, Скорпионов, Весов и Водолеев. Узнайте, как звезды влияют на бунтарство и независимость этих знаков зодиака.

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Лев

Знак Льва известен своей бунтарской натурой, часто стремится к независимости и бросает вызов авторитетам. На этой неделе Львы могут почувствовать сильное желание идти против правил и ожиданий, утверждая свою индивидуальность и отстаивая то, во что они верят.

Дева

Хотя Девы не всегда ассоциируются с бунтарством, они могут удивить своей нестандартной жилкой. На этой неделе Девы могут чувствовать себя вынужденными ставить под сомнение нормы и традиции, искать альтернативные подходы и перспективы.

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Скорпион

Скорпионов часто считают ожесточенными, независимыми и не боящимися идти наперекор ожиданиям. На этой неделе их бунтарский дух может усилиться, что будет побуждать их отстаивать свою автономию и бросать вызов общественным нормам.

Весы

Когда Меркурий входит в знак Весов, обычно гармоничные Весы могут проявить бунтарскую жилку, ставя под сомнение социальные парадигмы и ища справедливости и равновесия. На этой неделе Весы могут бросить вызов властным структурам и выступить за справедливость и равенство.

Водолей

Водолеи часто характеризуются своим неповиновением и прогрессивным мировоззрением. На этой неделе Водолеи могут восстать против общественных норм и ожиданий, выступая за инновации и изменения.

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