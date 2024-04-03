Эти знаки зодиака будут наиболее напористыми на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Стрельцов, Скорпионов, Раков, Дев и Весов. На фоне вхождения Марса в знак Овна акцентируются качества напористости и решительности.

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Стрелец

На этой неделе Стрелец определен как самый напористый знак зодиака. С планетарным вхождением Марса в знак Овна типично смелая и авантюрная натура Стрельцов усиливается, что заставляет их не бояться выражать свое мнение и преследовать свои цели с решительностью и энергией.

Скорпион

Скорпион тесно следует за Стрельцом как второй наиболее напористый знак зодиака. Воздействие Марса в Овне усиливает их напористую натуру, заставляя их быть непоколебимыми в достижении своих целей. Их сильная решительность, скорее всего, оставит длительное влияние на окружающих.

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Рак

На этой неделе Раки занимают третье место по напористости. Известные своей заботливой и отзывчивой натурой, они демонстрируют вновь обретенную напористость под влиянием Марса в Овне. Это может выражаться в том, что они заступаются за своих близких или выражают свои убеждения с силой и решительностью.

Дева

На этой неделе Дева демонстрирует повышенный уровень напористости, обеспечивая четвертое место. Их типичный аналитический и организованный подход сочетается с новоявленной напористостью, что позволяет эффективно решать устаревшие проблемы или отстаивать свои потребности в различных сферах жизни.

Весы

Под влиянием Марса в Овне их обычно гармоничный и дипломатический характер приобретает более напористый тон. Это позволяет им прямо выражать свою точку зрения и выступать за справедливость и честность в любом конфликте или процессе принятия решений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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