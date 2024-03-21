Эти знаки зодиака будут наиболее самокритичными на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Близнецов, Львов, Весов и Стрельцов. Узнайте о наиболее самокритичных знаках зодиака и влиянии вхождения Венеры в Овна.

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Овен

Овен часто бывает строгим к себе и стремится к совершенству. Нынешнее влияние Венеры, входящей в знак Овна, может усилить эту тенденцию, заставляя Овнов тщательно анализировать свои действия и решения, что потенциально может вызвать внутреннее беспокойство и сомнения в себе.

Близнецы

Под влиянием Венеры, вступающей в Овна, Близнецы могут обнаружить, что они чрезмерно критично относятся к своим словам и стилю общения. Они могут чувствовать необходимость выражать себя безупречно, что приводит к самокритике, если им кажется, что они общались неэффективно.

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Лев

Львы, обычно демонстрирующие уверенность и гордость, также достаточно самокритичны. На этой неделе, когда Венера входит в знак Овна, Львы могут начать анализировать свою внешность и собственный имидж. Желание блистать и быть воспринимаемым положительно может привести к самокритике, если они почувствуют, что не соответствуют собственным стандартам.

Весы

Весы, известные своим стремлением к балансу и гармонии. Под влиянием Венеры, входящей в знак Овна, Весы могут начать критиковать свои отношения и социальное взаимодействие. Они могут быть более чувствительны к любому дисбалансу или различиям, что приводит к самокритическим тенденциям.

Стрелец

Стрельцы, известные своей авантюрной и вольнодумной натурой, как ни странно, тоже могут быть достаточно самокритичными. На этой неделе, когда Венера вступает в знак Овна, Стрельцы могут начать критиковать свои цели и устремления. Стремление к росту и расширению может привести к самокритике, если они почувствуют, что продвигаются не так, как хотели бы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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