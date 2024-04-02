Эти знаки зодиака будут самыми дружелюбными на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Львов, Весов, Скорпионов и Козерогов. Венера вошла в знак Льва, принося новую энергию. Узнайте о наиболее благожелательных знаках зодиака, на которые влияет это небесное событие.

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Близнецы

Близнецы занимают первое место среди самых дружелюбных на этой неделе. Сообразительность делает Близнецов открытыми и щедрыми, что способствует их хорошему поведению в этот период.

Лев

На второе место наиболее дружелюбного знака претендует Лев. Известные своей теплотой и щедростью, особенно во время транзита Венеры по их знаку, Львы, скорее всего, будут излучать дружелюбную и преданную энергию.

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Весы

Весы занимают третье место среди самых дружелюбных. Ориентируясь на гармонию и справедливость, Весы обладают естественной склонностью к доброте, всегда стремясь принести баланс и позитив окружающим.

Скорпион

Скорпион занимает четвертое место в рейтинге самых дружелюбных на этой неделе. Несмотря на свою вспыльчивую натуру, Скорпионы обладают глубокой способностью к эмпатии и часто проявляют великодушие в своих глубоких связях с другими людьми.

Козерог

Пятое место в рейтинге самых дружелюбных занимает Козерог. Несмотря на внешнюю сдержанность, они обладают сильным чувством ответственности, что делает их надежными и, в конечном счете, доброжелательными по отношению к тем, о ком они заботятся.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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