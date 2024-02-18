Эти знаки зодиака будут самыми эмоциональными на следующей неделе

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Весов, Стрельцов, Козерогов и Рыб. Узнайте, какие звезды будут влиять на эти знаки зодиака и их эмоциональное состояние.

Видео дня

Близнецы

Благодаря высокой адаптации они чувствительны к окружающей среде и эмоциям окружающих, что приводит к сильным перепадам настроения и восприимчивости к внешним факторам. В текущий период люди, рожденные под знаком Близнецов, могут чувствовать себя эмоционально перегруженными, и им было бы полезно найти поддержку и понимание в своем социальном кругу.

Весы

Их сильное стремление к гармонии и равновесию может сделать их особенно чувствительными к разногласиям или конфликтам в отношениях, что приводит к глубоким переживаниям и проблемам с сохранением внутреннего покоя. Весам было бы полезно найти здоровые выходы для своих эмоций, таких как медитация или творческое самовыражение.

Читайте также: Эти знаки зодиака могут сменить место работы на следующей неделе

Стрелец

Авантюрный и свободолюбивый характер иногда может маскировать их глубокую эмоциональную связь с окружающим миром, и в этот период они могут столкнуться с сильными эмоциями и повышенным чувством уязвимости. Стрельцам крайне важно распознавать и принимать свои эмоции, позволяя себе испытывать их без порицания, и находить утешение в заботливой поддержке близких людей.

Козерог

Амбициозный и практический характер не всегда может соответствовать их эмоциональным потребностям, что приводит к внутреннему беспокойству и повышенному чувству эмоционального напряжения. В настоящее время Козерогам важно предоставлять приоритет заботе о себе и искать возможности для эмоциональной разрядки с помощью таких видов деятельности, как ведение журналов или времяпрепровождение на природе.

Рыбы

Участливый и отзывчивый характер может оставить их глубоко затронутыми эмоциями окружающих, что потенциально может привести к колебаниям в их собственном эмоциональном состоянии. Для Рыб очень важно установить здоровые эмоциональные границы и заниматься практиками, помогающими очистить и заземлить их эмоциональную энергию, например медитацией или йогой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!