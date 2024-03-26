Эти знаки зодиака будут самыми энергичными на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов и Козерогов. Эта неделя демонстрирует определенные астрологические воздействия, которые придадут жизненных сил этим знакам зодиака.

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Дева

Практический и аналитический характер Дев ярко проявляется, поскольку они прекрасно организуют и разбираются в любом хаосе или путанице. Дева целенаправленна и стремится улучшить любую ситуацию, приводящую к яркой энергии, которая положительно влияет на окружающих.

Весы

Харизматическая и общительная натура Весов подчеркивается, поскольку они приносят гармонию и баланс в свое окружение. Весы привлекательны и очаровательны, а под влиянием вхождения Меркурия в знак Рака их эмоциональный интеллект и способность налаживать связи на более глубоком уровне усиливаются, что придает им яркую энергию.

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Скорпион

Интенсивная и страстная энергия находится на переднем плане, благодаря чему они выделяются в своих устремлениях. Скорпионы целенаправленны и решительны, а под влиянием вхождения Меркурия в знак Рака их эмоциональная глубина и интуиция усиливаются, добавляя их яркую ауру.

Стрелец

Его авантюрный и оптимистичный дух ярко сияет, потому что он ищет новых впечатлений и перспектив. Стрелец независим и открыт, а под влиянием вхождения Меркурия в Рак его творчество и вдохновение достигают новых высот, способствуя его яркому присутствию.

Козерог

Его решительный и ответственный характер очевиден, поскольку он преследует свои амбиции с непреклонной преданностью. Козерог дисциплинирован и практичен, а под влиянием вхождения Меркурия в знак Рака его эмоциональная чувствительность и эмпатия выходят на первый план, добавляя глубины его яркой энергии.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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