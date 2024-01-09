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Астрология и гороскопы

Эти знаки зодиака будут самыми конфликтными под влиянием Марса на этой неделе

Владислав Москаленко

Эти знаки зодиака будут самыми конфликтными под влиянием Марса на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов. Узнайте о конфликтных знаках зодиака, которые окажутся в центре внимания этой недели, когда Марс войдет в знак Весов.

Овен

Овен становится самым конфликтным знаком на этой неделе. Когда Марс входит в знак Весов, Овны могут испытывать повышенное напряжение в отношениях. Конкурентоспособность и напористость, присущие Овнам, вступают в противоречие с гармоничным и дипломатическим подходом Весов.

Телец

Телец на этой неделе демонстрирует противоречивый характер. Он ассоциируется со стабильностью и практичностью, но сталкивается с проблемами, когда Марс входит в знак Весов. Контрастные энергии между Тельцем и Весами могут разжечь напряженность, связанную с принятием решений и компромиссами.

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Близнецы

Близнецы сталкиваются с конфликтом на этой неделе. Известные своей адаптивностью и эклектичностью, Близнецы могут столкнуться с потребностью Весов в балансе и гармонии. Столкновение энергий может привести к внутренним противоречиям или трудностям в сохранении равновесия.

Рак

Рак этой недели оказался в сложном положении по поводу конфликтующих энергий. Когда Марс войдет в знак Весов, чувствительность и эмоциональность Рака могут вступить в конфликт с логическим и спокойным поведением Весов. Этот конфликт может повлечь за собой временные беспорядки и проблемы в межличностных отношениях.

Лев

Лев славится своей харизматичной и яркой личностью. Однако на этой неделе, когда Марс входит в знак Весов, Львы могут столкнуться с конфликтом из-за противоположных энергии. Сочетание стремления Льва к вниманию и признанию с акцентом Весов на справедливость и компромисс может привести к напряженным ситуациям, требующим сотрудничества.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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