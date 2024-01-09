Эти знаки зодиака будут самыми конфликтными под влиянием Марса на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов. Узнайте о конфликтных знаках зодиака, которые окажутся в центре внимания этой недели, когда Марс войдет в знак Весов.

Видео дня

Овен

Овен становится самым конфликтным знаком на этой неделе. Когда Марс входит в знак Весов, Овны могут испытывать повышенное напряжение в отношениях. Конкурентоспособность и напористость, присущие Овнам, вступают в противоречие с гармоничным и дипломатическим подходом Весов.

Телец

Телец на этой неделе демонстрирует противоречивый характер. Он ассоциируется со стабильностью и практичностью, но сталкивается с проблемами, когда Марс входит в знак Весов. Контрастные энергии между Тельцем и Весами могут разжечь напряженность, связанную с принятием решений и компромиссами.

Читайте также: Три знака зодиака приблизятся к духовному пробуждению: Гороскоп на 2024 год

Близнецы

Близнецы сталкиваются с конфликтом на этой неделе. Известные своей адаптивностью и эклектичностью, Близнецы могут столкнуться с потребностью Весов в балансе и гармонии. Столкновение энергий может привести к внутренним противоречиям или трудностям в сохранении равновесия.

Рак

Рак этой недели оказался в сложном положении по поводу конфликтующих энергий. Когда Марс войдет в знак Весов, чувствительность и эмоциональность Рака могут вступить в конфликт с логическим и спокойным поведением Весов. Этот конфликт может повлечь за собой временные беспорядки и проблемы в межличностных отношениях.

Лев

Лев славится своей харизматичной и яркой личностью. Однако на этой неделе, когда Марс входит в знак Весов, Львы могут столкнуться с конфликтом из-за противоположных энергии. Сочетание стремления Льва к вниманию и признанию с акцентом Весов на справедливость и компромисс может привести к напряженным ситуациям, требующим сотрудничества.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!