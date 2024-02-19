Эти знаки зодиака будут самыми любящими на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов и Козерогов. На этой неделе влияние Марса, вступающего в Тельца, усиливает любовные качества знаков зодиака.

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Дева

Поскольку на этой неделе Телец вступает в соединение с Марсом, на первое место как самый любящий знак зодиака выходят Девы. Заботливая натура усиливается, что делает их невероятно нежными и внимательными. Это преданные любовники, уделяющие пристальное внимание потребностям и эмоциям своего партнера. Их практический подход к любви обеспечивает стабильность и верность в отношениях.

Весы

Обаяние и дипломатичность делают их искусными в создании гармоничных и любящих отношений. Они ценят партнерство и стремятся создать романтические и сбалансированные отношения. Во время этого транзита их стремление к справедливости и гармонии усиливается, что делает их еще более внимательными и любящими партнерами.

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Скорпион

Интенсивная и страстная натура подпитывает их любовь к своим партнерам, создавая глубокую и значимую связь. Они невероятно преданы и защищают своих партнеров, давая им почувствовать, что их ценят и берегут. В этом транзите их эмоциональная глубина усиливается, что позволяет им выражать свою любовь более открыто и достоверно.

Стрелец

Авантюрная и открытая натура делает их невероятно любящими и поддерживающими партнерами. Они щедры на расположение и любят рассмешить своих партнеров и поднять им настроение. В этом транзите их спонтанность и оптимизм делают их любовь еще более заразительной, создавая легкую и нежную атмосферу в их отношениях.

Козерог

Практическая и ответственная натура выливается в основательную и крепкую любовь к своим партнерам. Они выражают свою любовь через верность, стабильность и постоянную поддержку своих партнеров. Во время этого транзита их решительность и надежность усиливаются, что делает их любовь еще более крепкой и искренней.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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