Эти знаки зодиака будут самыми пассивными на следующей неделе

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Дев, Раков, Козерогов и Водолеев. Люди под этими знаками зодиака могут ощутить изменения в своем подходе и поведении под влиянием звезд.

Близнецы

Согласно планетарному движению, первое место среди самых пассивных знаков зодиака на этой неделе занимают Близнецы. Это говорит о том, что люди под этим знаком могут проявлять более сдержанный или расслабленный подход к общению и принятию решений.

Дева

Согласно планетарному входу, второе место среди наиболее пассивных знаков зодиака принадлежит Деве. Это значит, что люди со знаком Девы могут проявлять тенденцию быть более пассивными или расслабленными в своих действиях и реакциях.

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Рак

Раки тоже проявят пассивность. Люди под этим знаком, вероятно, могут выбрать более сдержанное или непринужденное поведение в своих делах и обязательствах.

Козерог

Козерог занимает четвертое место среди наиболее пассивных знаков зодиака. Это указывает на потенциальное смещение в сторону более пассивного или спокойного подхода к ситуациям на этой неделе.

Водолей

В ответ на планетарный переход на пятом месте среди самых пассивных знаков зодиака оказался Водолей. Это может указывать на то, что люди со знаком Водолея демонстрируют более пассивное или спокойное мировоззрение во взаимодействии и принятии решений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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