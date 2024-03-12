Эти знаки зодиака будут самыми ревнивыми на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Рыб, Тельцов, Водолеев и Дев. Узнайте как разные знаки зодиака склонны к ревности под влиянием Нептуна, который входит в знак Овна.

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Овен

Овны считаются наиболее ревнивыми из всех знаков зодиака, что может привести к владению и контролирующему поведению в отношениях. Их конкурентная природа подстрекает ревность, когда они видят, что другие получают преимущество. На неделе, когда Нептун входит в знак Овна, повышенная эмоциональная чувствительность может усилить эти черты.

Рыбы

Рыбы – склонный к ревности знак, часто чувствующий себя неуверенным и владельческим в отношениях. Подозрительность и зависть возникают, когда они испытывают угрозу своей эмоциональной безопасности. На этой неделе, когда Нептун входит в знак Овна, повышенная чувствительность может спровоцировать ревность у Рыб.

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Телец

Вхождение Нептуна в знак Овна может побуждать Тельцов стать более осторожными и завистливыми в отношениях, особенно в том, что касается материальных благ, на этой неделе. Чтобы избежать ненужной ревности, необходимо практиковать благодарность и отпускать собственнические наклонности.

Водолей

Водолеи ценят независимость и свободу, что может спровоцировать ревность, когда они чувствуют себя ограниченными или под угрозой. На этой неделе, когда Нептун входит в знак Овна, Водолеи могут чувствовать себя более собственными в отношениях.

Дева

На этой неделе, когда Нептун вступает в знак Овна, Дева может испытывать повышенную неуверенность в себе и склонность к сравнениям, что приводит к ревности. Сосредоточение на самосочувствии и самопринятии имеет решающее значение для Девы, чтобы преодолеть чувство ревности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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