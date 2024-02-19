Эти знаки зодиака будут самыми завистливыми на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Водолеев, Рыб, Тельцов, Близнецов и Львов. Планетарное движение этой недели повлияет на завистливые склонности определенных знаков зодиака.

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Водолей

Первое место среди самых завистливых знаков зодиака можно отнести к Водолею. Независимый и отстраненный характер Водолеев может привести к тому, что они будут тихо завидовать достижениям и стабильности других, что может побуждать их стремиться к подобному успеху.

Рыбы

Рыбы, с их сочувственной и отзывчивой натурой, могут оказаться на втором месте среди самых завистливых знаков зодиака. Воздействие Марса в Тельце может привести к тому, что Рыбы будут завидовать материальному успеху или владению других людей, способствуя сравнению и чувству ревности.

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Телец

Сильное стремление к стабильности и безопасности может привести к тому, что они будут завидовать возможностям и разнообразию в жизни других людей, вызывая чувство тоски. Тельцам следует воспользоваться этим планетарным вхождением Марса, чтобы оценить свои сильные стороны и признать неотъемлемую ценность своего устойчивого и практического подхода.

Близнецы

Влияние Марса в Тельце может побуждать Близнецов ощущать зависть к глубоким эмоциональным связям и глубоким отношениям, которые, кажется, имеют другие. Их приспособленческий характер может привести к тому, что они будут стремиться к более глубоким связям.

Лев

Львы, с их естественным стремлением к вниманию и признанию, могут испытывать зависть к достижениям и вниманию, которые, кажется, без особого труда привлекают к себе другие. Это возможность для Львов сосредоточиться на собственных достижениях и отметить свои индивидуальные таланты и дарования.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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