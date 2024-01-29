Осторожно! Эти знаки зодиака могут обманывать на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Близнецов, Львов, Дев и Весов. Узнайте, как характеристики знаков зодиака и планетарные сдвиги могут влиять на их желания, особенно в контексте обмана друзей.

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Овны

Желание обмануть друга может присутствовать в Овне из-за их импульсивной натуры и духа соперничества. Они могут действовать без учета последствий, что делает их более подверженными искушению обмана в определенных ситуациях.

Близнецы

С вхождением Меркурия в их знак Близнецы могут почувствовать повышенное желание обмануть. Их двойная натура и интерес к новым впечатлениям могут привести к желанию обмануть или предать друга в погоне за острыми ощущениями.

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Львы

Львы, с их напористым и открытым характером, иногда могут испытывать желание обмануть своих друзей из-за стремления внимания и восхищения. Гордость и потребность в признании могут привести к искушению обмануть или предать в погоне за признанием или одобрением.

Девы

Девы, известные своей верностью и надежностью, могут испытывать быстротечное желание обмануть, если они чувствуют, что их предали или использовали в дружбе. Это желание может быть вызвано необходимостью отомстить или получить преимущество в отношениях.

Весы

Весы, как правило, вряд ли желают обманывать своих друзей из-за их сильных эмоциональных связей. Однако в ситуациях, когда кажется, что им причинили боль, у них может возникнуть быстротечное желание отомстить с помощью обмана или измены.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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