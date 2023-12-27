Эти знаки зодиака повысят свою социальную энергию на неделе

UAportal подготовил гороскоп для Весов, Львов, Близнецов, Стрельцов и Водолеев. На этой неделе Марс войдет в знак Весов, что принесет приток социальной энергии, который положительно отразится на этих знаках зодиака.

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Весы

Весы, являясь воздушным знаком, преуспевают в социальных ситуациях. Под влиянием Марса Весы будут излучать еще больше очарования и харизмы, что сделает их душой компании. Они будут магнетически привлекательны и будут наслаждаться общением, налаживанием контактов и знакомства с новыми людьми.

Лев

Лев как огненный знак любит быть в центре внимания. С переходом Марса в Весы Львы станут еще более экстравертными и общительными. Они будут душой любой компании, будут шутить, рассказывать истории и развлекать всех вокруг.

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Близнецы

Близнецы, воздушный знак, известный своей общительностью, на этой неделе будут еще более склонны к общению и контактам с другими людьми. Под влиянием Марса в Весах их любознательность обострится, и они будут вступать в содержательные беседы, легко устанавливая новые связи.

Стрелец

Стрельцы, огненный знак с жаждой приключений, на этой неделе будут склонны к участию в социальных мероприятиях. Их жизненная энергия усилится и они будут охотно исследовать новые возможности и знакомиться с новыми культурами. Марс в Весах сделает их душой любого мероприятия, которое они посетят.

Водолей

Водолеи демонстрируют уникальный подход к социальному взаимодействию, выделяющему их как один из самых социальных знаков зодиака. Они известны своими интеллектуальными способностями и прогрессивным мышлением. Водолеи развивают связи нетрадиционными методами, участвуя в дискуссиях, побуждающих к размышлению, и в групповых мероприятиях по укреплению социальных отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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