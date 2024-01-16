Эти знаки зодиака столкнутся с проблемами в отношениях на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов. На этой неделе несколько знаков зодиака могут столкнуться с проблемами в любви из-за небесного влияния Венеры, вступающей в знак Тельца.

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Овен

На этой неделе Овен может столкнуться с некоторыми проблемами в любовной сфере из-за вступления Венеры в знак Тельца. Могут возникнуть трудности в выражении чувств или общении с партнерами, что приведет к недоразумениям и отсутствию гармонии в отношениях.

Телец

Интересно, что, несмотря на то, что Венера вошла в знак Тельца, присутствие планеты в ее знаке может принести некоторые трудности в любовной сфере. Чувство упрямства или владения может привести к напряженности в отношениях с партнерами, что побуждает их быть внимательными в своих действиях и общении во избежание ненужных конфликтов в отношениях.

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Близнецы

Близнецы могут столкнуться с проблемами в любви. Воздействие Венеры в Тельце может заставить Близнецов чувствовать себя неспокойными и нерешительными, что потенциально может привести к недоразумениям и путаницам в их романтических отношениях. Открытое и честное общение будет иметь важное значение для преодоления этих вызовов.

Рак

Раки могут ощущать эмоциональную турбулентность в личной жизни. Вхождение Венеры в знак Тельца может усилить чувствительность и защитный характер Раков, что может привести к неуверенности и привязанности в их отношениях. Достижение баланса между эмоциональными потребностями и предоставлением пространства партнерам будет иметь ключевое значение.

Лев

Вхождение Венеры в знак Тельца также может принести Львам трудности в любви. Любящие внимание Львы могут чувствовать, что их партнеры не замечают или недооценивают их в это время. Открыто выражать свои потребности и искать успокоение будет важно для того, чтобы пережить этот период неопределенности в отношениях.

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